Авария, унесшая жизни трех человек на федеральной трассе "Кавказ", попала на видео

В пятницу, 11 мая, в Карабудахкентском районе Дагестана на автомобильной дороге федерального значения "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, попавшее в объектив камеры наблюдения, установленной на АЗС.

На записи видно, что водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигавшийся с большой скоростью, столкнулся с попутной "десяткой", которую он пытался опередить с правой стороны.

После контакта с транспортным средством "Лада" вылетела за пределы проезжей части и врезалась в бетонное основание информационного табло, демонстрирующего цены на топливо, чудом не задев женщину, подметавшую территорию заправки.

В результате столкновения на месте скончались три человека, находившиеся в салоне разбившегося авто.

Местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу полиции, сообщают, что местные жители направлялись в Махачкалу на трех машинах, одна из которых и попала в ДТП, чтобы проститься с покойным родственником.