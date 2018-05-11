"Северный поток-2": Германия учтет мнение Прибалтики

В Германии считают газопровод "Северный поток-2" коммерческим проектом, но пообещали учесть мнение стран Прибалтики по этому вопросу.

"Правительство Германии придерживается позиции, что это, прежде всего, коммерческий проект, но я буду иметь в виду, что есть потребность в более подробной информации, более подробных дискуссиях по этому вопросу", — сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Мас после встречи с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии в Паланге, передает "Интерфакс".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Стоимость проекта оценивают в 10 миллиардов евро.

Германия и Финляндия уже выдали все необходимые разрешения для его строительства. Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции и Дании — идут по графику.

Однако некоторые европейские страны, включая Литву, Польшу, Данию, считают его политическим проектом, направленным против Украины и во вред Европе.