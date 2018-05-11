Беспредел по ночам: грохочущие стройки лишают москвичей сна

Шум на городских стройках стал огромной проблемой для жителей столицы. Многие из подрядчиков часто пренебрегают существующим законом о тишине и продолжают строительство даже по ночам. В результате сотни жителей московских многоэтажек вынуждены ежедневно засыпать под звуки кувалд и монтажных кранов. Как отстоять свое право на отдых?

В квартиру с видом на МГУ Светлана въехала шесть лет назад. Правда, теперь историческую высотку закрывают два крана. Под окном развернулась стройка, звуки не дают забыть о ее существовании ни на секунду даже ночью.

Ближайший из соседей — крановщик (до кабины несколько метров). Светлана занялась поисками нового жилья. Говорит, нервы дороже. Другие тоже задумались о переезде.

- Я не могу уснуть, и у меня еще аллергия на эту пыль и грязь.

- В 12 часов грохочет! Я не знаю, что они там делают, но грохот стоит на всю округу.

- По ночам беспредел происходит, работают бетономешалки, экскаваторы, металлорезки, болгарки!

Стройка не дает спать и жителям Академического района. Рабочие прячутся за высоким забором, разговаривать им особо некогда, сроки поджимают. Меньше года назад, в прошлом сентябре, по словам местных жителей, на этом месте был вырыт только лишь котлован. А сейчас здесь красуются два огромных небоскреба, так что темпы строительства в прямом смысле ударные.

- Жители жалуются на шум, ночью здесь творится примерно то же самое.

- Они до трех часов ночи работают. Шум, конечно, стоит, пыль, машины ходят туда-сюда.

"У нас нельзя шуметь после 21 часа, нельзя шуметь в выходные дни и более того есть тихий час — с 13 до 15 часов", — напоминает о существующих законах Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль".

Этими правилами пренебрегают сотни городских строек. Но желающих ввязаться в борьбу за тишину единицы, хотя механизм четко прописан. Для начала надо вызвать полицию. Если не помогло — жалоба в префектуру и вызов сотрудников Роспотребнадора. Они замерят уровень шума, строителям выпишут штраф. Но главное, пока идут разбирательства, по суду могут приостановить строительство, а это уже совсем другие убытки для застройщика.