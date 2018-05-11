Новости Общество

Все видео этой рубрики
11 мая 201816:54

Полиция опровергла обыски на Петровке, 38

Пресс-служба ГУ МВД по Москве опровергла информацию об обысках в кабинете бывшего начальника управления кадров в здании на Петровке, 38.

Егор Панов был уволен из органов внутренних дел 13 апреля. "Информация о проведении в его кабинете обысков не соответствует действительности", — заявили в пресс-службе ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщил, что обыски на Петровке, 38 проходят в связи с делом о торговле должностями в МВД.

Сейчас

16:45

Бензин в России может подорожать

14:30

Иран пообещал сровнять с землей Тель-Авив и Хайфу

13:48

Задержаны 20 террористов, готовивших взрывы в Москве

13:14

В Кремле прокомментировали идею о трех президентских сроках подряд

12:13

Девочка умерла на уроке физкультуры в Новой Москве

11:00

На Северном флоте задымилось судно "Ромуальд Муклевич"

10:55

Нападение на Фельгенгауэр: Грица не посадят и будут лечить

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Задержаны 20 террористов, готовивших взрывы в Москве

Задержаны 20 террористов, готовивших взрывы в Москве

2 часа назад
Путин обсудит Иран с Амано и Меркель. Подготовка встречи с Трампом застопорилась

Путин обсудит Иран с Амано и Меркель. Подготовка встречи с Трампом застопорилась

25 минут назад
Минфин предложил пересмотреть расходы на пенсии, образование и медицину

Минфин предложил пересмотреть расходы на пенсии, образование и медицину

21 минута назад
Малобродский пробудет в реанимации еще пару дней

Малобродский пробудет в реанимации еще пару дней

9 минут назад
Стало известно, как Израиль мог уничтожить "Панцирь"

Стало известно, как Израиль мог уничтожить "Панцирь"

5 часов назад
В московском фитнес-центре утонул топ-менеджер Почты России

В московском фитнес-центре утонул топ-менеджер Почты России

5 часов назад
Русофобия Скрипки лишила "Вопли Видоплясова" трети зрителей в Гааге

Русофобия Скрипки лишила "Вопли Видоплясова" трети зрителей в Гааге

1 час назад
Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

07.05.2018 08:51
Белый дом: Трамп не попадется на старые уловки Кима

Белый дом: Трамп не попадется на старые уловки Кима

40 минут назад
Банда Магомедовых: братьев обвинили в мошенничестве и растрате

Банда Магомедовых: братьев обвинили в мошенничестве и растрате

1 час назад
Вылет Самойловой с "Евровидения" назвали форс-мажором

Вылет Самойловой с "Евровидения" назвали форс-мажором

2 часа назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
Венера и Юпитер прессуют орбиту Земли более 200 миллионов лет, в опасности климат

Венера и Юпитер прессуют орбиту Земли более 200 миллионов лет, в опасности климат

2 минуты назад
Авария, унесшая жизни трех человек на федеральной трассе "Кавказ", попала на видео

Авария, унесшая жизни трех человек на федеральной трассе "Кавказ", попала на видео

15 минут назад
Песков опроверг заявление Порошенко о Путине и Макроне

Песков опроверг заявление Порошенко о Путине и Макроне

58 минут назад
Савченко отказалась от адвокатов

Савченко отказалась от адвокатов

1 час назад
Песков не стал реагировать на поступок Шевченко

Песков не стал реагировать на поступок Шевченко

1 час назад
Гран-при Испании. Боттас показал лучшее время в первой практике

Гран-при Испании. Боттас показал лучшее время в первой практике

1 час назад
Меркель пообещала помочь Пашиняну модернизировать Армению

Меркель пообещала помочь Пашиняну модернизировать Армению

1 час назад
Порошенко считает выборы в Донбассе невозможными без миротворцев

Порошенко считает выборы в Донбассе невозможными без миротворцев

1 час назад
5 мифов о ремонте: избавляемся от стереотипов и вредных советчиков

5 мифов о ремонте: избавляемся от стереотипов и вредных советчиков

1 час назад
500 ТЦ и кинотеатров в России построили без согласования с МЧС

500 ТЦ и кинотеатров в России построили без согласования с МЧС

1 час назад
В метро станет тише: столичная подземка переходит на новые шпалы

В метро станет тише: столичная подземка переходит на новые шпалы

2 часа назад
Иран пообещал сровнять с землей Тель-Авив и Хайфу

Иран пообещал сровнять с землей Тель-Авив и Хайфу

2 часа назад
Орлы и свастика: в столице накрыли нелегальных торговцев холодным оружием

Орлы и свастика: в столице накрыли нелегальных торговцев холодным оружием

2 часа назад
Москва оказалась в числе отстающих по работе с отходами

Москва оказалась в числе отстающих по работе с отходами

2 часа назад
Станислав Черчесов: в расширенном списке могут возникнуть изменения

Станислав Черчесов: в расширенном списке могут возникнуть изменения

2 часа назад
Новейший военно-транспортный вертолет пойдет на летные испытания в мае

Новейший военно-транспортный вертолет пойдет на летные испытания в мае

2 часа назад
Группа гепардов атаковала туристов в сафари-парке

Группа гепардов атаковала туристов в сафари-парке

3 часа назад
Пожар на "Ромуальде Муклевиче": без жертв не обошлось

Пожар на "Ромуальде Муклевиче": без жертв не обошлось

3 часа назад
К тверскому кондитеру из соцсетей постучалась налоговая

К тверскому кондитеру из соцсетей постучалась налоговая

3 часа назад
Нетаньяху ни при чем: Россия никогда не собиралась поставлять С-300 в Сирию

Нетаньяху ни при чем: Россия никогда не собиралась поставлять С-300 в Сирию

3 часа назад
В Кремле прокомментировали идею о трех президентских сроках подряд

В Кремле прокомментировали идею о трех президентских сроках подряд

3 часа назад
Песков: решение по Кудрину пока не принято

Песков: решение по Кудрину пока не принято

3 часа назад
Понять и простить: в России могут амнистировать тысячи нарушителей

Понять и простить: в России могут амнистировать тысячи нарушителей

3 часа назад
Самолеты-шпионы девять раз появлялись у границ России. Четырежды их отгоняли истребители

Самолеты-шпионы девять раз появлялись у границ России. Четырежды их отгоняли истребители

3 часа назад
5 правил, как найти студию, которую потом можно выгодно сдавать

5 правил, как найти студию, которую потом можно выгодно сдавать

3 часа назад
Девочка умерла на уроке физкультуры в Новой Москве

Девочка умерла на уроке физкультуры в Новой Москве

4 часа назад
Детские тренеры по вольной борьбе сломали челюсть своему коллеге

Детские тренеры по вольной борьбе сломали челюсть своему коллеге

4 часа назад
В Сочи прошел гала-матч НХЛ

В Сочи прошел гала-матч НХЛ

5 часов назад
Про Nokia X известно всё: фото, цена и характеристики

Про Nokia X известно всё: фото, цена и характеристики

5 часов назад
Нападение на Фельгенгауэр: Грица не посадят и будут лечить

Нападение на Фельгенгауэр: Грица не посадят и будут лечить

5 часов назад
Седан "Кортеж": первое фото салона

Седан "Кортеж": первое фото салона

5 часов назад
35% россиян хотят понизить пенсионный возраст, 6% - повысить

35% россиян хотят понизить пенсионный возраст, 6% - повысить

7 часов назад
Вести.net: ZTE закрывается, а Google идет в "умный" дом

Вести.net: ZTE закрывается, а Google идет в "умный" дом

33 минуты назад
Под землей в бункере хранят 10 миллиардов долларов в биткоинах

Под землей в бункере хранят 10 миллиардов долларов в биткоинах

5 часов назад
Лагонаки: собираемся в поход

Лагонаки: собираемся в поход

5 часов назад
"Союзмультфильм" хочет получить права на бренд "Чебурашка"

"Союзмультфильм" хочет получить права на бренд "Чебурашка"

6 часов назад
Ученые случайно нашли средство от облысения

Ученые случайно нашли средство от облысения

8 часов назад
Юрий Беляев, Александра Власова и Сергей Жигунов в остросюжетной мелодраме "Сиделка"

Юрий Беляев, Александра Власова и Сергей Жигунов в остросюжетной мелодраме "Сиделка"

10.05.2018 13:44
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20