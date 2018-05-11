Полиция опровергла обыски на Петровке, 38

Пресс-служба ГУ МВД по Москве опровергла информацию об обысках в кабинете бывшего начальника управления кадров в здании на Петровке, 38.

Егор Панов был уволен из органов внутренних дел 13 апреля. "Информация о проведении в его кабинете обысков не соответствует действительности", — заявили в пресс-службе ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщил, что обыски на Петровке, 38 проходят в связи с делом о торговле должностями в МВД.