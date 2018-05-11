"Маши больше нет": дочь Шверубович сообщила о ее кончине

В возрасте 68 лет умерла внучка актера Василия Качалова, актриса Мария Шверубович. Это подтвердила дочь актрисы, глава Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова, которая в Facebook написала: "Помолитесь, пожалуйста, о маме. Маши больше нет".

Как сообщает ТАСС, информации о прощании, похоронах и причинах смерти Марии Шверубович пока нет.

Мария Шверубович родилась 22 августа 1949 года. Закончила Школу-студию МХАТ, работала актрисой театра "Современник", на радио.