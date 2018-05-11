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11 мая 201817:09

Улицы Северной столицы Греции превратились в бурные реки

YouTube/kozanimedia

Обрушившиеся в четверг на север Греции сильный шторм и мощный ливень заблокировали в Белой башне — одной из визитных карточек Салоник — несколько десятков туристов, сообщает Efsyn.gr. Очевидцы сняли на видео, как улицы Северной столицы страны превратились в полноводные реки.

 

На кадрах видно, что жизнь в Салониках фактически замерла, поскольку перемещаться по дорогам можно было исключительно на лодках.

 

Мощные потоки смывали припаркованные машины, ломали деревья и уносили мусорные баки.

 

Большинство расположенных на первых этажах магазинов и кафе оказались затоплены, в ряде районов города на пару часов пропал свет. Свою лепту внес и крупный град, бивший стекла и оставлявший вмятины на автомобилях.

 

В воздушной гавани из-за непогоды вынуждены были отложить несколько рейсов. В то же время несколько десятков туристов оказались заперты в Белой башне — вода перекрыла все выходы.

 

Городские власти до сих пор не могут устранить последствия разгула стихии.

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