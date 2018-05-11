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Поиск жизни в космосе 1 час назад
Астрономы приступили к поиску сигналов инопланетян в масштабах Галактики
На радиотелескопе CSIRO Parkes в Австралии начался масштабный поиск посланий от внеземных цивилизаций. Астрономы обозревают изрядную часть Галактики, и теперь надеются обнаружить сигналы инопланетян.
Идея межзвёздной радиосвязи высказана давно. В конце концов, во Вселенной не так много способов передавать информацию на большие расстояния. Почти единственная возможность что-то узнать о далёком космосе – это принимать и анализировать электромагнитное излучение небесных тел. Так что, если у некой цивилизации вообще есть астрономия, то есть и телескопы.
И наверняка эти инструменты охватывают все возможные виды излучения, от радиоволн до гамма-лучей. Для любой серьёзной астрономии это попросту необходимо, учитывая, насколько по-разному выглядит небо в разных диапазонах. А от приёмника (телескопа) один шаг до передатчика.
Почему именно радиоволны, а не, скажем, видимый свет или рентгеновское излучение? У них есть целый ряд преимуществ. Для радиосвязи не является преградой межпланетная пыль и атмосфера практически любого состава. Радиоволны лучше всего поддаются фокусировке, что позволяет выбирать, куда посылать сигнал и откуда его ждать. Радиосигнал легче всего изменить, если необходимо вложить в него информацию. Наконец, радиозлучение требует меньших затрат энергии, что тоже немаловажно.
Первые поиски таких сигналов были предприняты ещё в 1960-х годах и с тех пор не раз возобновлялись на всё более продвинутой технической основе. Хотя привета от братьев по разуму никто ещё не получил или во всяком случае не заметил, человечество не теряет надежды и готово пробовать снова и снова.
"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали о проекте Breakthrough Listen, основанном Стивеном Хокингом и Юрием Мильнером. Одним из инструментов, задействованных в этой инициативе, и является австралийский телескоп.
Поиски инопланетных сообщений с его помощью начались ещё в 2016 году. Но тогда речь шла о "прослушивании" немногих звёзд в ближайших окрестностях Земли.
Теперь работа вышла в буквальном смысле на галактический уровень. Этому способствовала модернизация телескопа, проведённая на средства российского миллиардера.
Радиотелескоп ныне просматривает одновременно 13 направлений на небе. Это позволяет ему обозревать всю область Млечного Пути, видимую из этой точки земного шара. Она охватывает галактические широты от минус 6,5 до плюс 6,5 градуса и долготы от минус 174 градусов до плюс 60 градусов. Общая площадь составит 3000 квадратных градусов, что в 15000 раз больше полной Луны.
Астрономы рассчитывают "услышать" направленный на Землю передатчик, эквивалентный всего 20 локаторам типа Arecibo, даже если он находится от Земли не ближе, чем центр Галактики. Правда, если инопланетяне излучают радиоволны не в узкий конус, а равномерно во все стороны, им на этой дистанции понадобится более внушительная мощность: 1014 ватт. Но населённая планета может оказаться и ближе, да и кто знает, какие энергии подвластны братьям по разуму?
Новые скоростные приёмники воспринимают 130 гигабит информации в секунду. Только в 2018 году планируется провести 1500 часов наблюдений и накопить почти 100 петабайт данных. Это один из наиболее масштабных проектов по поиску внеземных цивилизаций (SETI).
Главная задача при обработке информации заключается в том, чтобы выявить сигналы искусственного происхождения. Разработчики используют для этого собственный математический алгоритм и приглашают всех желающих принять участие в его улучшении.
Кроме того, необходимо отбросить помехи земного происхождения. Среди источников таких сигналов числятся спутники, самолёты и так далее.
В этом поможет тот факт, что телескоп теперь принимает радиоволны сразу с нескольких направлений. Дело в том, что земные и околоземные радиоисточники достаточно мощные (потому что близкие). Они пробиваются даже в те лепестки диаграммы направленности, которые "смотрят" отнюдь не на них. Поэтому такой сигнал, в отличие от подлинно космического, выглядит исходящим сразу с нескольких направлений.
"Мы надеемся найти доказательства, что наша планета – не единственная среди сотен миллиардов в Галактике, где возникла разумная жизнь", – заключает Дэнни Прайс (Danny Price) из Калифорнийского университета в Беркли.
Разумеется, астрономы не собираются расходовать наблюдательное время инструмента, ставшего таким совершенным, исключительно на поиск гипотетического "Ау, земляне!". Параллельно в тех же данных специалисты будут искать быстрые радиовсплески – таинственные вспышки, о которых мы много рассказывали.
Напомним, что ранее мы писали о необычном методе поиска братьев по разуму и о числе известных планет, с которых можно заметить Землю.
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