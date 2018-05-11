В деревне на Аляске моржей оказалось больше, чем людей

На Аляске рядом с деревней Порт-Хейден собрались около 200 моржей. Местные жители не могут понять причин такого скопления животных. Забавно, что в самом населенном пункте живут всего 110 человек, сообщает Guardian.

Массовое залегание моржей близ деревни обнаружил глава местного Племенного совета Джон Кристенсен-младший. Они с другом ездили по пляжу, как вдруг почуяли неприятный запах.

Американцы признались, что сначала решили, будто кто-то умер. Однако после непродолжительных поисков источника неприятного запаха мужчины обнаружили участок берега, заполненный моржами. Эти животные славятся своим едким "ароматом".

По словам Кристенсена, две недели спустя в 32 километрах от Порт-Хейдена лежали уже более тысячи моржей.

Представитель Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Джоэль Гарлич-Миллер пояснил, что точные причины скопления моржей неизвестны. Биолог предполржил, животные "окопались" возле деревни в поисках еды.