Керимова выписали из больницы

Сенатор Сулейман Керимов выписан из больницы в России, он чувствует себя нормально. Во Францию Керимов вернется в соответствии со сроками, определенными французским судом, сообщил "Интерфаксу" помощник сенатора Алексей Красовский. О каких датах идет речь, он не уточнил.

Керимов был госпитализирован 5 мая из-за проблем с сердцем. Сенатора на скорой доставили в госпиталь имени Вишневского с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий и неустойчивой гемодинамикой.

В реанимации Керимову восстановили синусовый ритм, показатели сейчас в норме, и его выписывают под наблюдение врача. Однако доктора предупредили, что проблема может вернуться из-за стресса.

Керимова в ноябре 2017 года задержали в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости во Франции с целью ухода от налогов. Он остается на свободе, но ему запрещено покидать Лазурный берег. Впрочем, с разрешения суда Керимов периодически приезжает в Россию.