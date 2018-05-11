11 мая 201817:45
Две певицы рухнули со сцены во время праздничного концерта в Шахтах
Ансамбль одного из клубов города Шахты в Ростовской области недосчитался двух участниц во время выступления на концерте в честь 9 Мая. Зрители сняли на видео "потерю бойцов".
Концерт лучших коллективов города проходил на площади Ленина. Во время исполнения песни Ойся, ты ойся, ты меня не бойся" коллективом клуба поселка шахты "Южной", оступившись, со сцены упали за задник две солистки. Их коллега какое-то время оценивал возможность вернуть их на "передовую", но потом оставил эту мысль — номер завершили без них.
По информации городского департамента культуры, певицы не пострадали.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Задержаны 20 террористов, готовивших взрывы в Москве
- Ложь Родченкова опровергнута
- Россия выбыла из "Евровидения"
- Нападение на Фельгенгауэр: Грица не посадят и будут лечить
- В московском фитнес-центре утонул топ-менеджер Почты России
- В Сочи прошел гала-матч НХЛ
Самое читаемое
-
Украинский диверсант встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса
- В крови погибшей в Майями российской модели обнаружили смесь из наркотиков
- Инцидент с танком Т-34 в Ростове-на-Дону попал на видео
- Семью умершего экс-губернатора пытали
- Врачи не смогли спасти известного российского режиссера, разбившегося в ДТП
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Седан "Кортеж": первое фото салона
- Названа дата премьеры роскошного внедорожника Rolls-Royce
- Audi назвала российские цены на супер-универсал RS 4
- Платная трасса Москва - Санкт-Петербург стала дороже
Экономика
-
План Трампа работает? У США рекордные доходы бюджета
- Европа устала от США. Каких ждать действий?
- 20 самых неудачных слияний в истории бизнеса
- Россия может ограничить ввоз овощей из Армении
- С 11 мая в РФ увеличат штрафы за невыплату зарплаты
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Ученые случайно нашли средство от облысения
Вести в 20.00
-
Путин вышел на сочинский лед
- Парад Победы произвел фурор в западных СМИ
- Телеканал "Интер" попал в опалу из-за трансляций 9 мая
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Uber показала прототип аэротакси
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Над виновницей пьяного ДТП в Домодедове чуть не устроили самосуд
- В метро станет тише: столичная подземка переходит на новые шпалы
- День без турникетов: москвичи смогут попасть на закрытые предприятия города
- Парад речных судов, регата и авиашоу: москвичей ждут незабываемые выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Животные умеют мысленно проигрывать события из прошлого
- Больше достижений: робот Atlas бегает в парке, перепрыгивая препятствия
- Дрессированный паук прыгает по команде и помогает в разработке новых роботов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо
Сегодня
Задержаны 20 террористов, готовивших взрывы в Москве
4 часа назад
Дума рассмотрит санкционные законопроекты до июня
19 минут назад
Стало известно, как Израиль мог уничтожить "Панцирь"
6 часов назад
Из закона о контрсанкциях исключили специалистов США
2 часа назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать
07.05.2018 16:30
Бензин в России может подорожать
1 час назад
Виталий Мутко: Финал Кубка России будем проводить в "Лужниках", а Суперкубок – на аренах чемпионата мира
21 минута назад
В СИЗО Савченко скинула 17 килограммов
42 минуты назад
Керимова выписали из больницы
44 минуты назад
Полиция опровергла обыски на Петровке, 38
1 час назад
Малобродский пробудет в реанимации еще пару дней
1 час назад
Белый дом: Трамп не попадется на старые уловки Кима
2 часа назад
Песков не стал реагировать на поступок Шевченко
2 часа назад
Турция будет торговать с Ираном, несмотря на санкции
3 часа назад
Иран пообещал сровнять с землей Тель-Авив и Хайфу
3 часа назад
20 самых неудачных слияний в истории бизнеса
4 часа назад
Песков: решение по Кудрину пока не принято
5 часов назад
Про Nokia X известно всё: фото, цена и характеристики
7 часов назад
Седан "Кортеж": первое фото салона
7 часов назад
Лагонаки: собираемся в поход
7 часов назад
Ученые случайно нашли средство от облысения
9 часов назад
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву
27.04.2018 21:20