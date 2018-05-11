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Отравление Скрипаля 1 час назад
"Новичок": за Мирзаяновым стоит Эджвудский арсенал
Дело об отравлении в Великобритании Сергея и Юлии Скрипаль рассыпается на глазах как карточный домик. На 59-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) российская делегация представила новые сенсационные данные.
В частности, бывший советский химик Вил Мирзаянов никогда не обладал реальными знаниями в области создания отравляющих химических веществ, сообщает ТАСС. Формулу "Новичка", которым якобы и были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь, он составил на основе разработок американского института, связав это вещество с Россией из политических соображений.
Первая большая монография Вила Мирзаянова появилась в начале 2000-х годов на русском языке, отмечается в записке МИД России. Это был исторический очерк о его жизни, без всяких формул и методов синтеза отравляющих веществ.
"Это подтверждало то, что реальными знаниями Мирзаянов не обладал, поскольку в научной организации он выполнял функции технического обеспечения проводимых работ", – подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.
Формулы и характеристики "Новичка" появились в изданном в США в 2007 году справочнике Handbook of chemical and biological warfare agents ("Руководство по химическим и биологическим боевым отравляющим веществам"). В 2008 году Вил Мирзаянов опубликовал книгу State secrets: an insider's chronicle of the Russian chemical weapons program ("Государственные секреты. Хроники инсайдера о российской программе химического оружия"). В нее Мирзаянов включил шесть формул, объединенных под термином "Новичок". Химик утверждал, что подобное вещество якобы разрабатывалось и хранилось в СССР и России.
Книга привлекла внимание ОЗХО, тем более что по указанным формулам эти отравляющие вещества можно было произвести в любой лаборатории мира. Но никаких мер принято не было: в Организации по запрету химоружия решили, что книга Мирзаянова – это ненаучный труд.
При этом химические вещества нового типа, о которых Мирзаянов написал в своей работе в 2008 году, изучались с начала 1998 года в нескольких странах мира, в том числе в Соединенных Штатах. Формулу такого вещества в 1998 году представил, в частности Эджвудский центр оборонных исследований и разработок армии США.
Именно эту формулу использовал Мирзаянов в новой работе, опубликованной на этот раз на английском языке, предполагает МИД России.
Формула вещества которую впервые за 12 лет проживания в США опубликовал Вил Мирзаянов в полной мере соответствовала представленным Эджвудским арсеналом в 1998 году спектральным данным.
Мирзаянов, подчеркивают российские дипломаты просто подвязал этот химикат к России, чтобы получить дивиденды. Данные по так называемому "Новичку", который якобы разрабатывался в России, как считают в Москве, представил Мирзаянову Эджвудский арсенал. Минобороны России ранее заявило, что впервые термин "Новичок" стал широко известен после публикации в 1995 году американского доклада на тему "Химическое разоружение в России: состояние и перспективы". В нем не было кроме названия практически никаких данных о веществах этой группы.
Лондон после отравления Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года заявил, что за отравлением стоит Москва, использовавшая агент А234 "Новичок". При этом Россия еще в 2017 году уничтожила все свои военные запасы отравляющих химических веществ, что было подтверждено ОЗХО.
Позже переизбранный на второй срок президент Чехии Милош Земан заявил, что похожее вещество А230 "Новичок" разрабатывалось в его стране.
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