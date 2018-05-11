Виталий Мутко: Финал Кубка России будем проводить в "Лужниках", а Суперкубок – на аренах чемпионата мира

Исполняющий обязанности вице-премьера по вопросам спорта, туризма и делам молодежи Виталий Мутко подтвердил, что матч за Суперкубок России 2018 пройдет в Нижнем Новгороде. Также Виталий Леонтьевич сообщил, что проведение матча за Суперкубок на стадионах, построенных для чемпионата мира, станет традицией.

"Мы будем проводить матчи за Суперкубок на новых аренах, построенных к чемпионату мира. Будем чередовать города и делать футбольный праздник, — приводит ТАСС слова Виталия Мутко. — Это будет продвижение футбола и премьер-лиги в регионы. Мы поддержали Нижний Новгород по многим причинам. Одна из них — это хорошая коммуникация. Из Москвы можно спокойно доехать на "Сапсане". Кроме того, мы видели, как руководство "Тосно" организовывало чартеры для своих болельщиков".

Финал Кубка России должен проводиться в "Лужниках", считает Виталий Мутко. " Считаю, было бы разумно придать статус Кубку и играть финал на главной арене страны. Во-первых, это национальная арена. Во-вторых, желание и стремление сыграть на главной арене страны — это здорово, — сказал Виталий Мутко. — Мы все время обсуждаем статус Кубка России после того, как проигравшие говорят о том, что в этом турнире нет никакого престижа".