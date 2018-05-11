Голос крови или охота за наследством: зачем кубанский фермер выкопал прах отца

Заслуженный лесовод Кубани Иван Литвинов умер 31 декабря 2016 года. Вдова, дети и друзья покойного похоронили его на городском кладбище Белореченска, поставили крест, возложили венки. Однако через год, когда пришло время ставить памятник, родственники к своему ужасу обнаружили, что кто-то разрыл могилу и гроб с телом покойного исчез. Похитителем оказался Дмитрий Прошкин — местный фермер, который объявил себя внебрачным сыном покойного.

Прошкин считает, что имеет полное право похоронить отца в родовой могиле. Между станичниками началась война. Кто-то считает, что Прошкин – законный сын и имеет право на память об отце, другие считают его самозванцем.

Приемная дочь покойного Наталья Ткаченко, которую тот растил с девяти лет, в студии программы едва справлялась со слезами.

- Накануне годовщины смерти отца мы приехали на кладбище, а креста на могиле нет, и холм земли – свежий. Обзвонили всех родственников – никто могилу не трогал. Директор кладбища Белореченска рассказал, что к нему подходили много раз, просили о перезахоронении.

Затем был суд. Родня Прошкина привела толпу свидетелей, которые подтвердили, что Дмитрий – сын Ивана Литвинова.

Есть ли у Дмитрия Прошкина материальная заинтересованность быть сыном Ивана Литвинова? Наследство покойного составляют: четыре гектара земли, дом за 2,1 миллиона рублей, трактор, автомобили УАЗ и ВАЗ 21074 и 640 тысяч рублей на книжке. Прошкин утверждает, что единственной причиной тайного перезахоронения отца было исполнение воли покойного.

Имел ли право Прошкин распоряжаться захоронением тела отца, и есть ли в действиях Дмитрия состав преступления? Не был ли его поступок местью родне, которая относилась к нему неблагосклонно? Все ответы — в "Прямом эфире".