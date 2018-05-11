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11 мая 201818:32 Андрей Ященко

Земельный скандал в Балашихе: как выглядит крепостное право в XXI веке

Около 200 жителей подмосковной Балашихи оказались на осадном положении. В их общежитиях, когда-то принадлежавших совхозу "Салтыковский", начались перебои с электричеством, водой и газом. А сами здания по бумагам оказались просто складскими помещениями. Проблемы начались после того, как у совхозной земли появился новый хозяин.

- Нас продали частному владельцу как рабов вместе с землей и домами!

Крепостное право вернулось — по крайней мере, в отдельно взятом совхозе "Салтыковский". В этом убеждены жители пяти общежитий на его территории. Постановление администрации Балашихи от 2014 года о продаже земли: сразу после его подписания дома, в которых живут люди, по документам превратились в склады и сараи.

- Вы находитесь в моем доме, в котором я живу всю свою жизнь. А сейчас оказалось то, что это склад. На документах это склад. Здесь нет домов, здесь нет людей. Хотя у меня прописка есть здесь.

Эти дома были построены в середине прошлого века как временное жилье для работников совхоза. В 90-х годах его приватизировали, а землю коммерсанты взяли у города в аренду. А затем всю эту территорию местные чиновники благополучно продали. Причем не по рыночной цене, а за 3 процента от кадастровой стоимости участка.

69 гектаров лакомой земли с легкой руки местных чиновников перешли коммерсантам меньше чем за 100 тысяч рублей. В домах начались перебои с водой и электроэнергией, а на днях отключили газ.

- Нам перекрыли стояк на подачу газа в жилые дома. Мы без газа пятый день.

Тамаре Михайловне 93 года. Из них в совхозе она проработала 40. Ветеран Великой Отечественной несколько дней без горячей еды. Электрическую плиту ей привезли недавно.

"Плохо живется, помыться негде. И газ последний. Теперь уже все — протягивай ноги", — жалуется Тамара Баранова, ветеран Великой Отечественной войны.

Отправляемся к руководству совхоза. Именно ему, если верить документам, продали этот участок. Представители администрации от нас прячутся. Дорогу к кабинету отчаянно защищает охранник.

Эти дома еще 17 лет назад признали непригодными для проживания, людей должны были расселить.

"У нас очень часто выключается свет. У нас недавно заморозки были, очень холодно в квартире. Сырость, влажность, у нас плесенью покрываются стены", — рассказывает Наталья Голубева.

В администрации Балашихи объясняют ситуацию: на самом деле землю под домами никто не продавал.

"Из территории земельного участка была исключена земля под многоквартирными жилыми домами. Соответственно ни земля, ни дома не были объектом договора купли-продажи", — утверждает Юлия Мартыненко, председатель комитета по управлению имуществом администрации ГО Балашиха.

Но вот как это выглядит на карте: внутри большого участка, который ушел в частные руки, действительно есть островки домов, которые принадлежат городу. Чиновники заявляют, что людей к жилью обязаны пускать беспрепятственно. Вроде все по закону. Но такое положение вещей может грозить жителям неожиданными сюрпризами. Стоит выйти за порог, и ты на частной территории. Никто не гарантирует, что шлагбаум на въезде в совхоз всегда будет открыт.

Текст: "Вести-Москва"

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