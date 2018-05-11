Келли рассказал, чего стыдится Трамп

За что стыдно президенту США Дональду Трампу, рассказал глава аппарата Белого дома Джон Келли. Он пояснил, что Трампу в какой-то мере стыдно за расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

В частности, когда в США приезжают лидеры других стран, то в первые минуты разговора с Трампом они часто касаются этой темы, отметил глава администрации президента Соединенных Штатов. "Интерфакс" напоминает, что под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера проводится расследование. Оно должно установить или опровергнуть слухи о том, что в американские выборы могло быть российское вмешательство.

Дональд Трамп ранее назвал позором утечку в СМИ списка вопросов, которые спецпрокурор Роберт Мюллер собирается задать 45-му президенту Соединенных Штатов, чтобы узнать о "возможном препятствии правосудию". "О, я понимаю — это выдуманное, фальшивое преступление, сговор, которого никогда не существовало, а расследование началось с незаконно просочившейся засекреченной информации", — написал Трамп в своем Twitter.

Роберт Мюллер также проверяет пожертвования на инаугурацию президента США Дональда Трампа в январе 2017 года на предмет возможных связей с иностранцами. Под расследование Мюллера попали пожертвования на миллионы долларов от частных спонсоров, которые могли иметь связи с Россией, Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.

Сбором пожертвований руководил друг Трампа Томас Баррак. И он собрал 107 миллионов долларов. Это более чем вдвое больше, чем президент Барак Обама для своей инаугурации в 2009 году.

Дональд Трамп назвал ведущееся в США против него расследование охотой на ведьм. Во время расследования были опрошены 73 свидетеля, проанализированы более 300 тысяч документов и 20 человек давали показания в суде. Но о конкретных результатах этой колоссальной работы до сих пор не сообщается.