У "Амкара" возникли проблемы с лицензированием

Пермский "Амкар" не получил лицензию РФС на сезон 2018/19 и теперь рискует оказаться недопущенным к первенству страны. Причина – финансовые проблемы клуба.

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин подтвердил отказ РФС выдать лицензию. " лицензию не дают из-за финансовых проблем. Получим мотивировочную часть и будем думать, что делать дальше, как решать проблему. Пока мне сложно комментировать. Сначала нужно изучить решение РФС", — приводит слова Резвухина "Спорт-Экспресс".

"Амкар" – не единственный клуб премьер-лиги, не получивший лицензии РФС. Также в лицензировании было отказано "Ростову" и "Тосно". Клубы могут подать апелляции, которые будут рассмотрены в конце мая.