Новый порядок весогабаритного контроля транспорта утвержден Минтрансом

Минтранс РФ утвердил правила весового и габаритного контроля транспортных средств и требования к обустройству стационарных и передвижных пунктов весогабаритного контроля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Создать в России автоматизированную систему весогабаритного контроля планируется в конце 2020 года. Предполагается, что к этому сроку на федеральных трассах появятся 387 пунктов весогабаритного контроля, которые будут оснащены автоматическими средствами фото- и видеосъемки и позволят взвешивать автомобили на дорогах без снижения скорости движения, сообщает "Интерфакс".

В опубликованном приказе Минтранса уточняется, какие технические условия должны быть созданы в пунктах весогабаритного контроля. Кроме того документ уточняет процедуру и виды контроля: визуальный, инструментальный, документальный, условия определения габаритов транспортных средств, устанавливает метрологические требования к измерениям.