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11 мая 201819:45

В разорении штаба питерских казаков подозревают тамплиеров

Википедия/Тамплиеры

В нападении и ограблении своего штаба петербургские казаки подозревают... тамплиеров. Якобы перед выборами нового атамана ограбление старый казачий предводитель, изгнанный за членство в ордене тамплиеров.

В этом преступлении и в войне казаков с тамплиерами будет разбираться МВД по Петербургу и Ленинградской области, сообщает "Интерфакс". После проведения полицейской проверки будет приниматься процессуальное решение, пояснили в пресс-службе местного главка МВД.

С заявлением в полицию 8 мая обратился наказной атаман Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества "Казачья стража" Виталий Царьков. Он обнаружил, что из дома по адресу Боровая улица, 35-37 пропало антикварное оружие: нагайки, шашки, сабли, кавалерийский карабин, мальтийский кинжал и свистовой горн. Но при этом исчезновении окна и двери помещения, где хранился этот антикварный арсенал, не были повреждены.

Виталий Царьков предполагает, что в помещении прошел какой-то ритуал. По комнате была разбросана тухлая рыба с оторванными головами, а к кресту председателя совета стариков была приколота белая перчатка.

"До этого мы выводили на чистую воду нашего предыдущего атамана Юрия Бугаева, — заявил питерский казачий атаман Виталий Царьков. — На доске позора в штабе есть плакаты о том, что он уже довольно давно состоит в масонском ордене общества тамплиеров и занимает там высокий пост командора. Мы узнали об этом недавно и категорично поставили вопрос о том, что православный человек не может там состоять".

Особо Царьков оговорился, что казаки Бугаева "не обвиняют в причастности к нападению на их штаб, но склонны его подозревать".

Получить комментарии от Великого приора ордена тамплиеров в России разжалованного за сквернословие из адвокатов Игоря Трунова пока не удалось.

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