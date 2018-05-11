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Ситуация на Украине 52 минуты назад
Новые пакости: в Киеве хотят стянуть силовиков к Крыму
Численность силовиков на границе Украины с Крымом может быть увеличена в ближайшее время. С таким предложением к премьеру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову обратилась глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.
"За четыре года оборонные возможности Украины значительно выросли, но присутствие силовых структур вблизи оккупированного Крыма мизерное", — цитирует Гопко РИА Новости.
Депутат предлагает усилить присутствие гвардейцев, полицейских и пограничников на юге Херсонской области, особенно в Геническом районе. Кроме того, Гопко опубликовала на странице в Facebook фотокопии отправленных обращений.
Между тем, на границе с Крымом появлялись билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова и посвященные 100-летию так называемой Крымской операции 1918 года.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума.
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