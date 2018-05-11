Литовские депутаты испугались российских КИПов

Электрические счетчики напугали депутатов литовского Сейма. Лауринас Касчюнас и Дайнюс Крейвис от оппозиционной консервативной партии Литвы "Союз Отечества — Христианские демократы" заявили, что контрольно-измерительные приборы угрожают национальной безопасности Литвы.

Подозрения у двух депутатов литовского парламента вызвали закупленные в диспетчерские литовских энергетиков контрольно-измерительные приборы российского производства, сообщает ТАСС. Крейвис и Касчюнас узнали, что литовский оператор электросетей ESO (Energijos skirstymo operatorius) закупил в России и смонтировала на пяти распределительных подстанциях помогающие следить за нормальным режимом их работы КИПы и мониторинговое программное обеспечение.

"Энергетика является стратегически важным сектором хозяйства, поэтому нарушения в работе энергетической инфраструктуры несут угрозу национальной безопасности", — подчеркнули депутаты-консерваторы.

Они признались, что опасаются кибернетического шпионажа, перехвата данных и хакерских атак. Такие технические средства могут быть использованы третьими странами в разведывательных и диверсионных целях, предположили Лауринас Касчюнас и Дайнюс Крейвис и написали об этом письмо премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису.

При этом депутаты сослались на опыт отказа США и вслед за этим госструктур Литвы от антивирусных программ "Лаборатории Касперского".