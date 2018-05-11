Малобродского перестали приковывать наручниками к больничной койке

С находящегося в реанимации бывшего генерального директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского сняли наручники.

"Я ночью связался с начальником ГУ МВД по городу Москве Олегом Барановым и обсудил с ним этот вопрос, а сейчас получил информацию из больницы — наручников на Малобродском уже нет", — рассказал ТАСС председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Обвиняемый в мошенничестве Малобродский попал кардиореанимационное отделение 20-й больницы Москвы 10 мая из зала заседания Басманного суда, который отказался удовлетворить ходатайство следствия о переводе обвиняемого из СИЗО под домашний арест. На экстренной госпитализации настояли врачи скорой помощи. Состояние Алексея Малобродского оценивается как тяжелое, у него диагностирована ишемия миокарда.

Члены ОНК Москвы, посетившие обвиняемого в больнице, обратили внимание на то, что даже в реанимации Малобродский был прикован наручниками к кровати.

Между тем, Следственный комитет РФ намерен продолжить настаивать на смягчении обвиняемому меры пресечения в связи с состоянием здоровья.

По словам официального представитель СКР РФ Светланы Петренко, в суд уже направлялось соответствующее ходатайство, но прокуратура не поддержала позицию следствия. "Очевидно, что такая позиция надзорного ведомства не соответствует разумной практике избрания меры пресечения", — подчеркнула Петренко.

Фигурантам дела "Седьмой студии", в число которых входит Алексей Малобродский, инкриминируется хищение 133 миллиона бюджетных рублей, выделенных основанной Кириллом Серебренниковым организации на реализацию проекта "Платформа".