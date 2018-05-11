Минкульт хочет заставить гидов сдавать экзамены
Минкульт предлагает ввести обязательную аттестацию для экскурсоводов. Сейчас гидом может стать любой желающий, но знания таких профессионалов ничем не подтверждены. И порой то, что они рассказывают слушателям, далеко от правды.
На экскурсиях в Московский Кремль китайских туристов, как правило, подавляющее большинство. Каждый час несколько групп, во главе каждой группы сопровождающий, который, как правило, мало что знает об истории России. Что он расскажет своим туристам, остается только догадываться. Никаких подтверждающих квалификацию документов, как, впрочем, и разрешения на работу, такие экскурсоводы не показывают.
"Человек непрофессиональный, а тем более вообще гидом не являющийся, он сомневаться не будет, он скажет, все, что угодно. Они, например, рассказывают, о том, что Ленин был любовником Екатерины или что-нибудь в этом духе", — говорит Александр Осипов, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.
Сейчас водить экскурсии, по сути, может любой желающий. Чтобы с туристами работали только проверенные гиды, в правительстве решили ввести обязательную аттестацию.
"Предусмотрены штрафы. Они предусмотрены и для частных лиц, и для организаций, которые вдруг решили взять себе неаккредитованного специалиста. Все это тоже будет прописано в законе", — объясняет Ольга Ярилова, директор департамента туризма и региональной политики.
Выпускной экзамен в Академии туризма. Это итальянская группа, а всего здесь готовят гидов на 27 языках.
"Основная задача — обучать на объектах. У нас в основном все обучение проходит в музеях, на территории, в автобусах, пешеходные экскурсии", — рассказывает Иожеф Шнайдген, профессор Международной академии туризма.
Ноу-хау по-сибирски: томские гиды сели за руль — прогулка с личным водителем — опытным экскурсоводом — не оставляет равнодушным. Ночевка на льду Байкала: Ольга Хараманян проводит одни из самых необычных экскурсий — такому ни на каких курсах не научат.
Таким, как Ольга — гидам не по образованию, а по призванию — придется получить разрешение на работу. Впрочем, если знаний и опыта хватает, то и проблем с прохождением аттестации быть не должно.
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