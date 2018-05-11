Тема:
Ядерная программа Ирана 45 минут назад
"Господин Трамп, у вас ничего не выйдет": иранцы чувствуют себя обманутыми
Иран охватили массовые антиамериканские выступления. Люди вышли на улицы сразу нескольких городов страны. Все они после заключения ядерной сделки ждали снятия санкций и теперь чувствуют себя обманутыми. Что сейчас происходит в Иране?
На улицах столицы уже третий день жгут портреты Трампа. С каждым днем акции протеста становятся все более многочисленными. Сегодня утром демонстранты прошли от здания университета Тегерана по центру города, протестуя против решения Трампа выйти из атомного соглашения.
"Как сказал наш лидер — "Господин Трамп, у вас ничего не получится!", — говорят митингующие. — И мы повторяем это: "Господин Трамп, чтобы вы не захотели, у вас ничего не выйдет!".
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не отказывается от соглашения и продолжает соблюдать свои обязательства. Но ждет гарантий от других участников сделки.
Участники соглашения по иранской атомной программе уже на этой неделе приступают к активной фазе переговоров о будущем соглашения. Завтра в международное турне отправляется глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В ближайшие дни он проведет консультации в Пекине, Москве и Брюсселе.
На сайте министерства иностранных дел Ирана размещено официальное заявление с реакцией властей страны на поступок Трампа. "Помимо ущерба доверию к США на международной арене, выход Вашингтона из соглашения ставит под вопрос основы международных отношений в современном мире, — говорится в нем. — Система международного права оказалась в серьезной опасности".
В центре внимания американских СМИ сейчас оказалось и письмо президента Трампа, которое попало в распоряжение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. "Несколько дней назад Трамп написал письмо лидерам стран Персидского залива, которое было нам передано, — рассказал он. — Он пишет: "Я потратил 7 триллионов долларов, и вы должны сделать кое-что взамен". США хочет владеть униженными рабами".
Али Хаменеи заявил, что располагает полным текстом письма, в котором Трамп требует от ближневосточных союзников принять более активные меры по противодействию Ирану. Источники в Белом доме уже подтвердили журналистам, что такое письмо Трампа действительно существует. Власти Ирана не раскрывают, как у них оказалось послание. Но подчеркивают, что Вашингтону не удастся скрыть от них своих действий в регионе.
Ранее по теме
-
США запустили новые санкции против Ирана: Трампа не поняли даже дома45 минут назад
-
Белый дом: Трамп не попадется на старые уловки Кима5 часов назад
-
Подрыв доверия: Путин и Меркель обсудили политику США8 часов назад
-
Трамп требует пустить американских экспертов на ядерные и военные объекты Ирана12 часов назад
-
Путин и Эрдоган считают выход США из ядерной сделки с Ираном ошибкой22 часа назад
-
Почему США пугают выходом из ядерной сделки с Ираном23 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Захарова об угрозах ветеранов АТО
- Задержаны 20 террористов, готовивших взрывы в Москве
- Ложь Родченкова опровергнута
- Россия выбыла из "Евровидения"
- В московском фитнес-центре утонул топ-менеджер Почты России
- В Сочи прошел гала-матч НХЛ
Самое читаемое
-
Украинский диверсант встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса
- В крови погибшей в Майями российской модели обнаружили смесь из наркотиков
- Инцидент с танком Т-34 в Ростове-на-Дону попал на видео
- Семью умершего экс-губернатора пытали
- Врачи не смогли спасти известного российского режиссера, разбившегося в ДТП
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan представлен официально
- В России могут амнистировать тысячи нарушителей
- Седан "Кортеж": первое фото салона
- В России власти хотят "очиповать" автомобильные номера
Экономика
-
План Трампа работает? У США рекордные доходы бюджета
- Европа устала от США. Каких ждать действий?
- 20 самых неудачных слияний в истории бизнеса
- Россия может ограничить ввоз овощей из Армении
- С 11 мая в РФ увеличат штрафы за невыплату зарплаты
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Ученые случайно нашли средство от облысения
Вести в 20.00
-
Путин вышел на сочинский лед
- Парад Победы произвел фурор в западных СМИ
- Телеканал "Интер" попал в опалу из-за трансляций 9 мая
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Uber показала прототип аэротакси
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Земельный скандал в Балашихе: как выглядит крепостное право в XXI веке
- В детском саду нашли лисье логово
- День без турникетов: москвичи смогут попасть на закрытые предприятия города
- В метро станет тише: столичная подземка переходит на новые шпалы
- Парад речных судов, регата и авиашоу: москвичей ждут незабываемые выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Животные умеют мысленно проигрывать события из прошлого
- Больше достижений: робот Atlas бегает в парке, перепрыгивая препятствия
- Дрессированный паук прыгает по команде и помогает в разработке новых роботов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо