"Господин Трамп, у вас ничего не выйдет": иранцы чувствуют себя обманутыми

Иран охватили массовые антиамериканские выступления. Люди вышли на улицы сразу нескольких городов страны. Все они после заключения ядерной сделки ждали снятия санкций и теперь чувствуют себя обманутыми. Что сейчас происходит в Иране?

На улицах столицы уже третий день жгут портреты Трампа. С каждым днем акции протеста становятся все более многочисленными. Сегодня утром демонстранты прошли от здания университета Тегерана по центру города, протестуя против решения Трампа выйти из атомного соглашения.

"Как сказал наш лидер — "Господин Трамп, у вас ничего не получится!", — говорят митингующие. — И мы повторяем это: "Господин Трамп, чтобы вы не захотели, у вас ничего не выйдет!".

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не отказывается от соглашения и продолжает соблюдать свои обязательства. Но ждет гарантий от других участников сделки.

Участники соглашения по иранской атомной программе уже на этой неделе приступают к активной фазе переговоров о будущем соглашения. Завтра в международное турне отправляется глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В ближайшие дни он проведет консультации в Пекине, Москве и Брюсселе.

На сайте министерства иностранных дел Ирана размещено официальное заявление с реакцией властей страны на поступок Трампа. "Помимо ущерба доверию к США на международной арене, выход Вашингтона из соглашения ставит под вопрос основы международных отношений в современном мире, — говорится в нем. — Система международного права оказалась в серьезной опасности".

В центре внимания американских СМИ сейчас оказалось и письмо президента Трампа, которое попало в распоряжение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. "Несколько дней назад Трамп написал письмо лидерам стран Персидского залива, которое было нам передано, — рассказал он. — Он пишет: "Я потратил 7 триллионов долларов, и вы должны сделать кое-что взамен". США хочет владеть униженными рабами".

Али Хаменеи заявил, что располагает полным текстом письма, в котором Трамп требует от ближневосточных союзников принять более активные меры по противодействию Ирану. Источники в Белом доме уже подтвердили журналистам, что такое письмо Трампа действительно существует. Власти Ирана не раскрывают, как у них оказалось послание. Но подчеркивают, что Вашингтону не удастся скрыть от них своих действий в регионе.