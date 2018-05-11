Стрельба в школе Палмдейла: задержан подросток

По подозрению в стрельбе в школе калифорнийского Палмдейла задержан 14-летний подросток. Оружие найдено. Был ранен в руку и госпитализирован один человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о подобном инциденте в еще одной школе, но позже полиция сообщила, что там "все чисто".