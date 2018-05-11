Захарова рассказала, как ветераны АТО угрожали россиянам в ООН

Представители российской делегации во время заседания Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке подверглись угрозам со стороны украинцев — снайперов и ветеранов так называемой АТО — антитеррористической операции в Донбассе. Люди в камуфляжной форме стали бегать, кричать, оскорблять и фотографировать представителя российской делегации для размещения его снимка на сайте "Миротворец". Они угрожали дипломату, работающему в пресс-службе российского МИДа, физической расправой.

Об этом телеканалу "Россия 1" по телефону рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"9 мая украинская делегация проводила на площадке ООН мероприятие по пропаганде и фейк-ньюс, которое было заявлено как часть работы комитета по информации", — отметила официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова.

Захарова также принимала участие в заседаниях информационного комитета. Когда она обратила внимание на недопустимость подобного поведения гостей, то украинская сторона заявила, что никаких мероприятий с участием украинцев в ООН вообще не проводилось!

Мария Захарова оценила организованное постпредством Украины мероприятие как продолжение политики Киева по запугиванию сотрудников российского дипломатического ведомства, которые работают на информационном направлении.

Официальный представитель российского МИДа заявила о недопустимости подобных инцидентов в стенах ООН. Информационный комитет дал заверение, что подобные вещи будут впредь пресекаться.

Ранее атташе российского генконсульства на Украине Дмитрий Бондарец попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за ситуации с экипажем российского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками.