Хайо Зеппельт не получит визу в Россию на время чемпионата мира-2018

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт не сможет посетить предстоящий чемпионат мира по футболу в России. Сообщается, что автор скандальных антидопинговых фильмов получил отказ во въезде в Россию.

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на ARD, Зеппельт является "нежелательным лицом" для посещения России и именно поэтому ему отказано в получении визы. Сам телеканал назвал ситуацию, как "исключительный инцидент в истории спортивной журналистики и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, которым является чемпионат мира".

Напомним, что чемпионат мира состоится в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.