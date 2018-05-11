Россия не поддерживает перехват грузов и давление на КНДР

Россия не считает допустимым использование решений СБ ООН для перехвата грузов, не относящихся к ядерной программе КНДР. В этом, как отмечает МИД РФ, Москва не согласна с Вашингтоном.

Кроме того, российские власти не поддерживают попытки американцев давить на северокорейский режим, и без того готовый к диалогу, так как это контрпродуктивно, сообщает ТАСС.

Тем временем, стало известно, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут переговоры в Сингапуре 12 июня. Как заявил глава аппарата Белого дома Джон Келли, Вашингтон больше не попадется на старые уловки Пхеньяна.

В конце апреля впервые за 10 лет встретились руководители двух Корей, стороны условились способствовать денуклеаризации полуострова и воссоединению двух стран.