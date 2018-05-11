Никол Пашинян: отношения Москвы и Еревана изменятся, но только к лучшему

Эвелина Закамская в программе "Мнение" взяла интервью у нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

После перемен и политического кризиса стратегия внешней политики Армении фактически не изменяется и не будет меняться, заявил Никол Пашинян на канале "Россия 24".

Новый глава армянского правительства рассчитывает, что отношения Еревана и Москвы изменятся, но только к лучшему.

"Я понимаю, что в Москве есть опасения и, я думаю, что после наших бесед, после наших встреч этих обеспокоенностей не будет и в армяно-российских отношениях все изменится к лучшему", — добавил Пашинян в интервью.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры в Сочи 14 мая, рассказал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.