Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Во вторник, 29 мая, в 19:00 в Большом зале Консерватории (Большая Никитская 13/6) Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) под управлением Павла Когана исполнит фортепианные концерты Чайковского (солист – Сергей Редькин) и Рахманинова (солист – Дмитрий Маслеев ).

Концерт состоится в рамках цикла "Любимые фортепианные концерты", в котором представлены наиболее популярные сочинения жанра в исполнении известных молодых пианистов. Финал серии посвящен двум самым знаменитым отечественным опусам.

Первый концерт Петра Ильича Чайковского, получивший благодаря лирической воодушевленности музыки, удивительной сочности красок и щедрости мелодического изобретения, особенно высокое признание из трех фортепианных концертов композитора, вверен рукам Сергея Редькина – лауреата III премии XV международного конкурса Чайковского-2015.

Третий концерт Сергея Васильевича Рахманинова, представляющий собою вершину его творчества второй половины 1900-х годов, завершающий и в известном смысле подытоживающий эту сложную полосу художественных исканий автора, прозвучит в трактовке Дмитрия Маслеева — лауреата I премии XV международного конкурса имени Чайковского-2015.

Дирижер вечера – Михаил Леонтьев – лауреат II премии Всероссийского музыкального конкурса ("оперно-симфоническое дирижирование", Москва, 2011 год).