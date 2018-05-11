Крушение самолета на западе России: есть погибший и пострадавший

В Ленинградской области упал легкомоторный самолет. ЧП произошло в Приозерском районе, неподалеку от села Починок.

Как сообщает телеканал "Россия 24", самодельный летательный аппарат произвел жесткую посадку. В самолете было двое мужчин. Один человек скончался по дороге в больницу, второй был госпитализирован.