Власти Иллинойса пообещали усыпить всех полицейских собак в случае введения легалайза
Власти американского штата Иллинойс сделали скандальное заявление, объявив, что им придется усыпить всех полицейских собак, если в регионе легализуют марихуану. Чиновники аргументировали такое решение тем, что в этом случае содержать животных будет невыгодно, сообщает Pantagraph.
О том, что в случае легалайза в Иллинойсе местных полицейских собак ждет смерть журналистам поведал директор по учебной части тренировочной академии К-9 в округе Мейкон Чед Лернер. Это управление работает с собаками-ищейками.
"Псов с раннего возраста учили распознавать наркотики. Попытка изменить род их деятельности станет жестоким ударом по психике собак", — отметил американец.
На тренировку одной собаки требуется как минимум 20 тысяч долларов, отметил Лернер.
Слова полицейского вызвали скандал. Стража порядка обвинили в том, что тот столь резкими словами пытается предотвратить закрытие своей академии.
Заявление Лерне вскоре опроверг глава полиции Декейтера Джеймс Гетц. Тот заявил, что служебных собак можно задействовать во многих других областях, отличных от поиска наркотиков.
"Животных учат искать улики, подозреваемых или пропавших людей. Для них в любом случае найдется работа", — отметил Гетц. Его поддержали несколько высокопоставленных коллег.
Журналисты пишут, что массовое усыпление полицейских собак в случае легализации марихуаны в Иллинойсе крайне маловероятно.
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