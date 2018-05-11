Инсайд: тренер "Зенита" Манчини договорился с клубом о расторжении контракта

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини обговорил с руководителями клуба расторжение своего действующего контракта. Известно, что 14 мая итальянский специалист официально расторгнет соглашение и покинет клуб с берегов Невы.

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Corriere della Sera, расторжение договора произойдет по обоюдному согласию. Сразу после этого Манчини собирается подписать контракт с Федерацией футбола Италии. Его новым местом работы станет национальная сборная Италии.

Напомним, что Манчини возглавил "Зенит" летом 2017 года. После 29 туров чемпионата России "сине-бело-голубые" занимают пятую строчку в турнирной таблице. В Лиге Европы питерцы добрались до 1/8 финала, где по сумме двух матчей проиграли "РБ Лейпцигу". В Кубке России "Зенит" вылетел на стадии 1/16 финала, где уступил питерскому "Динамо".