Российские военные: из пригорода Дамаска выведены 3 283 боевика

Российский Центр по примирению по примирению враждующих сторон в Сирии рапортовал об успешном завершении восьмидневной операции по освобождению от незаконных вооруженных формирований восточных районов лагеря Ярмук (южный пригород Дамаска).

Как уточнил "Интерфаксу" начальник Центра, генерал-майор Юрий Евтушенко, в период с 3 по 10 мая из населенных пунктов Ялда, Баббила, Сиди-Микдат и Бейт-Сахм выведено 3 283 боевика шести незаконных вооруженных формирований и 5 184 члена их семей.

Оставшиеся боевики, по данным военных, намерены воспользоваться объявленной сирийскими властями амнистией, урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни. Для исключения провокаций и обеспечения безопасности населения населенные пункты Ялда, Баббила и Бейт-Сахм взяты под контроль подразделениями российской военной полиции.