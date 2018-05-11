Подал в отставку руководитель инспекторов МАГАТЭ

В отставку подал Теро Варьйоранта. Он — глава инспекторов и заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Причины отставки 11 мая главы Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ не называются.

Однако Теро Варьйоранта ушел в отставку после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из соглашения по атомной программе Ирана. Теро Варьйоранта был главой инспекционной делегации МАГАТЭ по Ирану, он посещал Тегеран, сообщает ТАСС.

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано назначил Массимо Апаро исполняющим обязанности главы управления проверки по Ирану, и исполняющим обязанности заместителя генерального директора и исполняющим обязанности главы Департамента гарантий секретариата МАГАТЭ.

Соглашение по ядерной программе Ирана было достигнуто в июне 2016 года. С Тегерана снимались санкции в обмен на отказ от разработки и производства ядерного оружия и его компонентов. Соглашение подписали Тегеран, Берлин, а также пять постоянных членов ООН – Москва, Вашингтон, Пекин, Париж и Лондон. Но Дональд Трамп заявил, что соглашение плохое. Он выдвинул Ирану заведомо невыполнимые условия. После этого Трамп пообещал, что не просто вернет старые санкции, но и введет новые. Германия, Китай, Великобритания и Франция высказались за сохранение соглашения. Они подчеркнули, что будут его выполнять до тех пор, пока соглашение выполняет Тегеран.

Юкия Амано заявил, что МАГАТЭ может подтвердить, что Иран полностью выполняет все взятые на себя обязательства в рамках соглашения по иранской ядерной программе.

14 мая главу МАГАТЭ в Сочи ждет президент России Владимир Путин. Он рассчитывает обсудить с Юкия Амано иранское атомное соглашение. А 18 мая состоится встреча Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.