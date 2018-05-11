Двое путешественников-иностранцев убиты в Мексике

Прокуратура мексиканского штата Чьяпас сообщила, что двое велосипедистов-иностранцев, тела которых были найдены в районе города Окосинго, погибли насильственной смертью.

Речь идет о пропавших ранее путешественниках — немце Хольгере Франце Хагенбуше и поляке Кшиштофе Хмелевском, передает РИА Новости. Хотя их тела были найдены в разных местах 26 апреля и 4 мая, прокуратура считает, что они могли вместе выехать на велосипедах в древний город майя Паленке, и по дороге на них было совершено нападение с целью грабежа.