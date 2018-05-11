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11 мая 201823:42

Модернизированный носитель Falcon-9 совершил успешный старт

Фото SpaceX/via twitter.

Компания SpaceX осуществила успешный пуск ракеты-носителя Falcon-9 Флориде с первым спутником связи Бангладеш. Старт был произведен в 23.14 по Москве с космодрома на мысе Канаверал. Спустя три минуты после пуска было произведено штатное отделение возвращаемой первой ступени носителя.

Через шесть минут после отделения модернизированная первая ступень носителя совершила успешную посадку на автоматизированную плавучую платформу в Атлантическом океане, передает РИА Новости. Пуск должен был состояться накануне, но за минуту до старта был отменен. О причине отмены не сообщается.

Произведенный пуск стал первым для новой модификации Falcon-9. Обновленная возвращаемая первая ступень носителя Block 5 рассчитана на десять стартов без ремонтных работ и на ресурс до 100 стартов при условии проведения ремонта после возвращения на Землю.

Модернизированная ступень соответствует требованиям NASA, предъявляемым к ракетам, предназначенным для доставки на орбиту людей. Компания SpaceX планирует использовать ее в сочетании с коспическиv кораблем Dragon для выполнения контракта на доставку астронавтов на борт Международной космической станции (МКС).

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