Хипстеры с протянутой рукой: попрошайнический промысел выходит на новый уровень

Получил в челюсть. Это — про Алексея Чечёткина, корреспондента "Известий". Он готовил материал о так называемых профессиональных попрошайках. И столкнулся с теми, кто их крышует на площади Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Камера — зафиксировала.

Как видно, в выражениях некий молодой человек — не стеснялся. И руки действительно распустил. Вот только дежурные сотрудники полиции почему-то помочь не поторопились. По словам Чечёткина, сказали: дескать, не их зона ответственности. Пришлось вызывать патрульно-постовых, но к их приезду все, так сказать, герои — уже разбежались. Странно, ничего не скажешь.

Правда, сейчас-то МВД проводит проверку. Обещают выяснить, кто напал на журналиста. И привлечь за хулиганство по соответствующей статье. Впрочем, кое-что уже и так выяснили. Оказалось, речь тут вовсе не о ещё недавно привычных и повсеместных грязных и оборванных нищих на костылях. И даже не о псевдобеженцах с Донбасса, хотя, казалось бы, и это — довольно свежий, и ещё не утративший актуальности тренд. Попрошайки, от которых досталось нашему коллеге, совсем другие.

День. Час пик у Московского вокзала Петербурга. Стильно одетая девушка просит деньги на билет. Для нее важен не результат, а процесс. Барышня — профессионал своего дела.

"Мы подошли к девушке, которая фактически звезда интрнета, достаточно благородного вида, она несколько дней, а то и месяцев собирает деньги на билет с одним и тем же чемоданом", — вспоминает Алексей Чечёткин, корреспондент МИЦ "Известия".

Чрезмерный интерес к девушке не одобрила так называемая "крыша". Журналист получил хук в челюсть. И пока обидчиков ищет полиция, соцсети уже обсуждают личные странички предполагаемых бизнесменов.

Не утверждаем. Но, похоже они. Сюзанна — вечно в поисках денег на проезд. Ее напарник по бизнесу — Денис. И вероятный молодчик, напавший на Алексея Чечёткина — Глеб.

"По данному факту полицией проводится доследственная проверка , решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся необходимые оперативные мероприятия", — отрапортовал Вячеслав Степченко, начальник управления информации и общественных связей ГУВД по Санкт-Петербургу.

Если использовать профессиональную классификацию, эта парочка — так называемые "чемоданщики". Те, кто в вечном поиске денег на билет. Категория относительно новая. Работают на вокзалах и в метро, маскируются под хипстеров. Чаще всего — это молодые люди до 25 лет.

"Их заработок составляет за 2-3 часа работы от 20 тысяч рублей. Почему? Они солидно одеты, в метро стоят, привлекают внимание, а люди уже привыкли к бомжам, к алкашам — на них уже внимания не обращают. А когда стоит молодая пара, с чемоданом, солидно одетые — их становится жалко, многие люди дают", — поясняет Павел Прошкин, руководитель направления Центра профилактики правонарушений организации "Офицеры России".

Бизнес, хоть и с протянутой рукой, но масштабы впечатляют. Настоящих нищих — это данные волонтерских организаций — в мегаполисах не осталось. Есть профессионалы: инвалиды, старики, псевдобеременные, "мадонны" — те, кто с младенцами на руках.

"Это очень часто люди с ограниченными возможностями, часто люди, у которых психические расстройства, пожилые люди, которые не могут оказать сопротивления, не могут возразить и иногда даже не понимают, что с ними происходит. В таких случаях все, что они зарабатывают, они не видят сами", — уверяет Юлия Силуянова, представитель движения "Альтернатива".

Тем, кто хочет завязать с попрошайничеством, всегда готовы помочь волонтеры. Общественных организаций много. Проблема в том, что профессиональным нищим это даже не нужно.

"К нам попадают всякие. Те, кто сбегают из этого рабства, те, кто обратно в это рабство возвращаются, потому что, как ни странно, многих оно устраивает — там можно пить и ничего не делать, кроме как попрошайничать", — рассказывает Емельян Сосинский, руководитель Дома трудолюбия "Ной".

Наказать за попрошайничество профессиональных нищих не получится. Такой статьи просто не существует. Возможно привлечь за хулиганство, но для этого вас должны буквально за руки хватать.

"Насколько мне известно, в Санкт-Петербурге местного закона, я имею в виду регионального закона, устанавливающего ответственность за попрошайничество — нет. Да, получается так. Например, к вам пристали, просят деньги, чуть ли не требуют, не отстают, вот в этом случае — да. Это уже идет, как мелкое хулиганство", — пояснил Алибек Гуков, адвокат.

Так что петербуржские бизнесмены, скорее всего, уже завтра вновь выйдут с протянутой рукой. Единственный участник, которому действительно грозит наказание — это молодчик, напавший на журналиста. Кстати, за это и штраф солидный — до 200 тысяч рублей и срок вполне реальный — до 10 лет включительно.