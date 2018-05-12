По Кольцевой линии Московского метрополитена пройдут парадом поезда

В выходные дни – 12 и 13 мая — в честь 83-летия со дня открытия Московского метрополитена на Кольцевой линии продет парад поездов. Пассажиры смогут воспользоваться как современными, так и в воссозданными ретровагонами.

Парад начнется в субботу, 12 мая, в 05:30 утра на станции "Октябрьская", его откроет именной ретропоезд "Сокольники", в современных вагонах которого воссоздан интерьер первых вагонов, перевозивших пассажиров более 80 лет назад, передает РИА Новости. Завершится парад в воскресенье, 13 мая, в 20:00.