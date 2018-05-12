"Зенит" выберет главного тренера из пяти кандидатов

Руководство футбольного клуба "Зенит" выберет нового главного тренера команды из пятерых кандидатов. Известно, что пост рулевого "сине-бело-голубыми" освободится после того, как в отставку подаст нынешний наставник клуба Роберто Манчини.

Как сообщает Чемпионат.Com, официальной информации по предварительному списку претендентов на пост нет, однако в "Зените" подтвердили количество рассматриваемых кандидатур. При этом конкретных имен называть не стали. Впрочем, согласно последним упоминаниям в прессе, главными претендентами на пост являются Сергей Семак, Маурицио Сарри, Синиша Михайлович, Миодраг Божович и Дик Адвокат.

Напомним, накануне стало известно о том, что Манчини достиг договоренности с "Зенитом" по досрочному расторжению действующего соглашения по обоюдному согласию. Ожидается, что официально об этом будет объявлено 14 мая.