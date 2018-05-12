Facebook может обзавестись собственной криптовалютой

По информации американского телеканала Cheddar, специализирующегося на новостях в финансовой сфере, в настоящее время социальная сеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты.

Как сообщили источники, изучать соответствующие технологии в компания начали около года назад, и тогда этим направлением занимался единственный сотрудник, а сейчас в Facebook изучением технологии блокчейн, включающие майнинг и оборот криптовалют, занимается команда в составе более десятка человек, передает ТАСС. Возглавил группу Дэвид Маркус, вице-президент компании, отвечающий за приложение Messenger. Предполагается, что внедрение собственной криптовалюты даст возможность пользователям соцсети совершать с ее помощью электронные платежи.

Социальная сеть Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками по Гарвардскому университету, и к настоящему времени ее ежемесячная аудитория превысила 2 миллиарда пользователей.