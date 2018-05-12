Регби. "Кардифф Блюз" стал обладателем Кубка вызова

В испанском Бильбао состоялся финал регбийного Кубка вызова – второго по значимости еврокубкового соревнования. В решающем поединке валлийский "Кардифф Блюз" с минимальным счетом 31:30 переиграл английский "Глостер".

Примечательно, что после первого тайма валлийцы уступали сопернику из Англии со счетом 6:20, однако за две минуты до финального свистка они смогли забить решающий штрафной и вырвать победу.

Для "Кардиффа" эта победа в Кубке вызова стал второй в истории.

Также напомним, что 12 мая российский клуб "Енисей-СТМ" сыграет в финале Континентального Щита, который имеет статус третьего по значимости турнира в Европе. В соперниках у регбистов из Красноярска будет немецкий "Хайдельберг". Российский клуб является действующим обладателем этого трофея. Победитель в финальном матче гарантирует себе место в Кубке вызова на следующий сезон.