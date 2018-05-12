"Ювентус" ищет новый клуб для Марио Манджукича

Итальянский клуб "Ювентус" собирается выставить на продажу своего нападающего Марио Манджукича. Руководство клуба уже попросило помощи у трех агентов в поисках для игрока нового клуба.

При этом конкретных предложений по форварду в "Ювентус" пока не поступало, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Football Italia. Манджукич уже не единожды выражал свое неудовлетворение позицией на поле, на которой его использует главный тренер Массимилиано Аллегри, в то время как сам наставник недоволен результативностью нападающего.

В текущем сезоне хорват принял участие в 41 поединке, забив в них 10 голов. Его контракт рассчитан до лета 2020 года, а трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.