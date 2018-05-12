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Конфликт в Сирии 22 минуты назад

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12 мая 201805:12

Боевики покинули южные кварталы Дамаска

Global Look Press

В Дамаске полностью завершен вывод боевиков из южных кварталов города, в том числе, из Мухайям эль-Ярмука, проводимый в рамках достигнутых российским Центром по примирению враждующих сторон договоренностей.

Совместная с правительством Сирии операция продолжалась в течение восьми дней, за это время было выведено более 3,2 тысячи боевиков и свыше 5 тысяч членов их семей, передает "Интерфакс". К настоящему моменту под контролем боевиков из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) находится лишь небольшая часть территории южных кварталов Дамаска. Как сообщалось, ранее от боевиков были освобождены территории Восточной Гуты и Восточного Каламуна.

 

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