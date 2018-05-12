17 японских школьников пострадали в ДТП

На юге Японии в результате ДТП с участием школьного автобуса пострадали 18 человек, еще один погиб. Большинство госпитализированных – учащиеся.

Причиной ДТП в префектуре Окинава стало лобовое столкновение небольшого фургона и школьного автобуса, перевозившего учащихся средней ступени общеобразовательной школы, сообщает РИА Новости. После инцидента в больницу были направлены 17 из них и водитель. Угрозы жизням пострадавших нет.