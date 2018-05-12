Овечкин, Орлов и Кузнецов помогли "Вашингтону" обыграть "Тампу" в Кубке Стэнли
В Национальной хоккейной лиге состоялся первый матч финальной серии в Западной конференции. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на домашнем льду принимал "Вашингтон Кэпиталз" и уступил со счетом 2:4.
Хоккеисты столичного клуба открыли счет уже на восьмой минуте матча, когда с передачи россиянина Евгения Кузнецова первую шайбу забросил Михал Кемпны. "Молнии" смогли ответить голом еще одного россиянина – Никиты Кучерова, однако арбитр отменил шайбу из-за нарушения численного состава. И практически сразу же Александр Овечкин смог удвоить преимущество "Вашингтона".
Во втором периоде российские легионеры "Кэпиталз" продолжили громить "Тампу". Сначала Дмитрий Орлов стал соавтором гола Джея Бигла, а затем Овечкин также стал одним из ассистентов Ларса Эллера, который довел счет до разгромных 4:0.
Однако хозяева благодаря усилиям Стивена Стэмкоса и Ондржея Палата все-таки смогли отквитать две шайбы, правда на большее их уже не хватило – 4:2, победа "Вашингтона". Отметим, что Кучеров также не ушел со льда без результативных очков – он стал ассистентом Стэмкоса в первом голе. Еще один россиянин – Андрей Василевский провел на льду два периода, отразив 21 бросок по своим воротам, но пропустив все четыре шайбы.
Второй матч финальной серии Западной конференции состоится 14 мая также в Тампе.
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