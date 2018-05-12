Парламент Каталонии приступает к дебатам по кандидатуре нового главы правительства

Преемником Карлеса Пучдемона вероятнее всего станет Джоаким Торра. Он представляет блок партий "Вместе за Каталонию". Во время сегодняшних обсуждений он представит свою программу по развитию Автономного сообщества. Затем — состоится голосование, где кандидату необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства парламентариев. Если этого не произойдет, через два будет ещё одно голосование, на котором уже достаточно простого большинства, сообщает телеканал "Россия 24".