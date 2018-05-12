"Спартак" планирует приобрести футболиста "Фиорентины" Баделя

Московский "Спартак" в ближайшее межсезонье раздумывает над усилением полузащитником итальянской "Фиорентины" Миланом Баделем. По окончании нынешнего сезона хорват станет свободным агентом. Об интересе московского клуба к игроку сообщил комментатор Нобель Арустамян.

"В "Спартаке" приоритетной позицией для укрепления является линия обороны, — сказал Арустамян, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Насколько мне известно, клуб по истечении арендного соглашения не собирается выкупать трансфер Николы Максимовича поскольку он сильно разочаровал руководство и тренерский штаб "красно-белых".

"Также спартаковцы собираются усиливать и центральную линию. Еще прошлым летом они активно интересовались хорватским полузащитником "Фиорентины" Миланом Баделем, но не предложили конкретных условий и отказались от идеи покупки. Теперь летом у него заканчивается контракт и руководство "Спартака" вновь размышляет над перспективой приобретения игрока".

Напомним, что спартаковцам в заключительном туре российской премьер-лиги 13 мая предстоит сыграть заключительный матч против московского " Динамо".