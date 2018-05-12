Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95

К западу от побережья американского штата Аляска истребители F-22 осуществили перехват двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и сопровождали их до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО США.

Как подчеркнул представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Эндрю Хеннесси, российские Ту-95 не нарушали границу воздушного пространство США, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что накануне стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-морского флота осуществили полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.