Овечкин и Кузнецов признаны главными звездами матча "Вашингтона" против "Тампы"

Российские легионеры американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов признаны главными звездами первого матча финальной серии Восточной конференции против "Тампы-Бэй Латйнинг" (4:2).

Овечкин, набрав в поединке 2 (1+1) очка, был признан первой звездой, а Кузнецов с двумя результативными передачами получил вторую звезду. Третьей звездой матча стал одноклубник россиян Джей Бигл, ставший автором победной шайбы "Кэпиталз".

Напомним, по ходу матча "столичные" выигрывали со счетом 4:0, но под конец пропустили две шайбы. Счет в финальной серии стал 1:0 в пользу "Вашингтона".