Круизный лайнер Costa Serena впервые в своей истории зайдет во Владивосток

На его борту 3 тысячи туристов из Южной Кореи. После швартовки, на площадке Морского вокзала пройдет церемония приветствия, выступят артисты. Туристы познакомятся с достопримечательностями города. Кроме того, в экскурсионную программу включено посещение острова Русский. После посещения Владивостока Costa Serena отправится к берегам Японии, сообщает телеканал "Россия 24".